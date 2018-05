Responsabiliza Luis Baños a alcalde de Mineral de la Reforma por incendio en relleno

Luis Baños, diputado del distrito con cabecera en Mineral de la Reforma, aseguró que el alcalde del municipio Raúl Camacho no ha trabajado adecuadamente para solucionar el problema de la disposición de la basura que desembocó en un incendio que aún persiste.

En entrevista, Baños dijo que desde el principio de la administración se ha manejado el mismo discurso: “se está trabajando”, pero no existen avances ni se actúa como debería ante un problema de tal magnitud.

“El alcalde también tiene que asumir su falta de acción y su pasividad, viene declarando que se está trabajando desde hace año y medio. En cuanto a que el relleno sanitario agotó su vida útil, eso ya lo sabemos, lo dijo hace dos años”, comentó.

Además, dijo el lunes en la conferencia de prensa convocada por Mineral de la Reforma, se escuchó de todo menos soluciones al incendio.

“¿Qué se ha hecho? Eso es lo que no se escuchó en la conferencia, solo escuché acusaciones, simplemente se excusó, que él no tenía nada que ver, que no es su responsabilidad. La cantaleta de echarle la culpa a la anterior administración ya se agotó, el primer año te la valgo, pero a estas alturas seguir culpando es simplemente evadir la responsabilidad que cada quien debe asumir”, puntualizó.

Pidió a Marco Antonio Escamilla Acosta, secretario de salud, que acuda a la zona afectada por la contaminación para que se dé cuenta que en realidad existen problemas en la salud de los ciudadanos.

“Lo ven de una manera muy ligera, los que estamos ahí todos los días sentimos las afectaciones, yo quisiera que el secretario se vaya a vivir ahí, para que vea lo que se siente y que el alcalde vea las cosas más de cerca”, dijo.