Sindicato disminuye exigencias; reunión con Tellería se reanudará a las 15:00 horas

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca disminuyó sus peticiones de 9 a 7 por ciento de incremento en salario para mil 450 trabajadores.

Propuesta que a las 15:00 horas deberá tener respuesta por parte del ayuntamiento que preside Yolanda Tellería Beltrán, quien analizará las peticiones con personal de la Tesorería Municipal para visualizar el impacto de los incrementos que solicita el Sindicato.

A las 12:40 horas, Tellería Beltrán abandonó las instalaciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje; sin dar más declaración, indicó que a las 15:00 horas se reanudará la audiencia, toda vez que hasta el momento no existe una solución.

En tanto, Percy Espinosa, secretario general del SUTSMP, declaró que durante la reunión solicitó 7 por ciento de incremento en el salario de los mil 450 trabajadores y en la canasta alimentaria, tanto de 2017 como de 2018.

"Afortunadamente la presidenta asistió a la Junta de Conciliación, no hemos llegado a un acuerdo, ella quedó que va a la Tesorería a realizar un estudio o partida dicen ellos, sobre cuánto importaría lo último que le estamos pidiendo", señaló Espinosa Bustamante.

El SUTSMP ya no solicita el 12 y 9 por ciento de incremento como anteriormente lo había declarado; sin embargo, puntualizó que en caso de no consensuar las peticiones no habrá prórroga, por lo que la huelga estallaría mañana en punto de las 12:00 horas.

"Estamos dispuestos a llegar al cierre de todas las instalaciones de ser necesario, no es una amenaza, esto es defender nuestros derechos", argumentó.