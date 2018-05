Debate es de ideas y propuestas, no de idiomas: Guadalupe Romero

Guadalupe Cruz Romero, candidata a diputada local por los partidos PRI, Encuentro Social, Nueva Alianza y Verde Ecologista, confirmó su participación en el debate entre aspirantes a legisladores locales programado para el 28 de mayo.

La aspirante a diputada local por el distrito Ixmiquilpan mencionó que los debates son de ideas y propuestas, más no de idiomas, en referencia a la propuesta de Lucero Ambrosio, candidata de Morena, quien solicitó un debate en hñähñu, bajo el argumento de que es la lengua materna del Valle del Mezquital, especialmente de Ixmiquilpan.





"Los debates deben ser de propuestas y de ideas, no de idiomas, el hecho que algún candidato o ciudadano no hable hñähñu no significa que no sea de la región o del municipio", dijo Guadalupe Cruz Romero.





Mencionó que aún faltan por confirmar el lugar para el encuentro. Únicamente la aspirante del Partido del Trabajo, Juana Martínez Rivera, no confirmó asistencia.

Asimismo, añadió que durante dos semanas de campaña ha recorrido Ixmiquilpan en nueve ocasiones, realizado dos recorridos en Cardonal y una ocasión en los municipios de Santiago de Anaya, Chilcuautla y Nicolás Flores.