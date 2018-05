El Horno 112

Mientras que la presidenta municipal de Pachuca Yolanda Tellería estaba más preocupada por evitar el estallamiento de huelga, la inseguridad afectaba a los habitantes de la capital.

Prueba de ello es que 3 jóvenes que viajaban con su abuela en una camioneta en San Javier fueron encañonados a plena luz del día, lo que demuestra que los asaltos no disminuyen aunque cambien al titular de la Secretaría Seguridad Pública municipal.

Raúl Camacho Baños, presidente municipal de Mineral de la Reforma, no se aguantó las ganas, y luego que Neydy Ivone Gómez Baños se quedó sin candidatura a diputada local por el distrito Villas del Álamo, de inmediato cabildeó para que su esposa Areli Maya Monzalvo fuera elegida candidata. Esto molestó de nueva cuenta a los panistas que buscaban quedar en la boleta electoral.



Parece que la veda electoral fue tomada muy en serio por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH), José Alfredo Sepúlveda Fayad, quien desde diciembre de 2017 no ha emitido recomendación alguna. Será que en el estado no hay violaciones a las garantías individuales.



Ayer en la junta de conciliación y arbitraje solo faltó un “y vivieron felices para siempre”, luego que la alcaldesa de Pachuca Yolanda Tellería y el líder sindical Percy Espinosa posaron juntos para la foto y anunciaron que fue conjurada la huelga. Todas las acusaciones entre ellos fue cosa del pasado.



Docentes y alumnos de la Escuela Superior de Huejutla, dependiente de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), anduvieron muy activos durante la visita del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, debido a la mano negra que mece las elecciones. Presurosos, tuvieron que retirar varias mantas en contra de quien se dice maneja la máxima casa de estudios en Hidalgo.



También echaron porras en ese mitin político varios funcionarios de la alcaldía de Huejutla emanados del Partido Encuentro Social. Esto no llamaría la atención, de no ser que en alguna entrevista el dirigente estatal del PES, Daniel Andrade Zurutuza, negó coaligarse con Morena. Caras vemos, corazones no sabemos.



Durante los primeros 15 días de campaña, los candidatos a diputados locales de Morena decidieron nadar de "a muertito" en espera de su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Ya pasada la euforia, parece que ahora sí comenzarán a hacer campaña.