Continúan arreglos en Deportiva Sur

Varias áreas de la Deportiva Sur se encuentran en rehabilitación, una de ellas es la pista de atletismo que desde junio del año pasado está siendo atendida, por lo cual no ha sido abierta al público; el área de baños también está siendo remodelada y en cuanto al área de alberca no hay acceso, a decir de los usuarios los trabajos ya llevan más de seis meses.Otra de las anomalías que está muy latente dentro de las instalaciones de este lugar de recreación, es la inseguridad, ya que muchas de las personas que llegan para realizar su ejercicio, han sido víctimas de la delincuencia por parte de los rateros que, aseguran, se meten por la parte de atrás del lugar.“Yo vengo constantemente a jugar con mis amigos y ya tiene más de seis meses que no se pueden usar los baños porque siguen en reparación y aún así te cobran la entrada para el uso de las instalaciones”, refirió Juan López, usuario de este recinto.De acuerdo con algunos de los encargados de la Deportiva Sur, se pretende que sea para inicio de julio sea abierta la pista de atletismo.En cuanto al área de baños, refirieron que se instalarán nuevos baños, vestidores, regaderas y lavamanos para brindar un mejor servicio a los visitantes.“Siempre venimos los sábados y domingos, creo que ya se han demorado mucho en abrir tanto la pista de atletismo como el acceso a los baños, deberían de agilizar un poco más las obras”, consideró José Martínez, otro usuario.