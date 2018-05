Paran labores en CINESTAV

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Para exigir que se transparente el presupuesto, motivo por el cual se quiereEl día de ayer los trabajadores realizaron una marcha desde la calle prolongación Guerrero hasta el plantel educativo, exigiendo se respete su derecho a transporte gratuito que es una prestación con la que cuentan desde hace más de 30 años.El día de ayer lunes miembros del sindicato se reunieron con administrativos para pedir no se suspenda el servicio a partir del día de mañana como se tiene programado, sin embargo no llegaron a ningún acuerdo y no se les dió argumento de la razón por la que el presupuesto ya no alcanza.