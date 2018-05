Reconocen trayectoria de 120 maestros

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por dedicar su vida a la docencia durante 30 y 50 años, 120 maestros de la Región VI Sur Oeste de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) fueron reconocidos con medallas e incentivos económicos.Este 15 de mayo, Día del Maestro, autoridades municipales y estatales entregaron la medalla “Ignacio Manuel Altamirano” a las maestras Gemma Gamiño Moreno y Patricia Báez, como un reconocimiento especial por formar generaciones de estudiantes en los últimos 50 años.Martha Patricia León Verdí, directora de la escuela Emiliano Zapata en la comunidad Copalillo, señaló que para ser docente se requiere vocación de servicio, estar en permanente actualización, buscar la excelencia en las aulas de clase y apostar por la mejor educación para los alumnos.“Con el paso del tiempo me di cuenta lo fácil que es hacer mi trabajo, que la pasión que uno le dedica no tiene barreras ni horarios, en fines de semana, en vacaciones, lo importante es que entiendo que por más que me esfuerce mi trabajo no termina, el verdadero aprendizaje se produce cuando el alumno sale de la escuela”, dijo.Tras la entrega de reconocimientos, el Delegado de la Región VI Sur Oeste, Gabriel Espinoza Muñoz reiteró el apoyo al personal docente y agradeció su entrega, para formar a las decenas de generaciones que han estado a su cargo durante su trayectoria.“Infinita gratitud al trabajo que hacen los maestros todos los días en nuestras escuelas (...) es un honor tener frente a nosotros a hombre y mujeres que han dado la vida en el servicio educativo”, destacó.Por su parte, el Alcalde Interino de Irapuato, Xavier Alcántara Torres refirió que los maestros son los apóstoles de la educación, pues sin ellos difícilmente Guanajuato hubiera alcanzado los niveles educativos con los que ahora cuenta.“Tenemos que seguir educando a los niños, inculcándoles los valores, la naturaleza de ser humanos, porque hoy nos invade la violencia, nos invaden agentes externos que tambalean a veces, pero ustedes son la base, la roca, la firmeza de saber que nuestros niños son el futuro, el presente de sus municipios, de nuestro Estado”, puntualizó.