Van por más educación

“Revisar el nivel de escolarización de los estudiantes, así como los planes de estudio, partiendo de ahí buscar nuevos entornos en los espacios educativos para darles un mejor servicio de educación y asimismo, establecer la calidad, aunado todo esto a favorecer el progreso.”

María del Refugio Fernández

Candidata MC



“Junto con el futuro presidente de México, que sin duda será AMLO, gestionaré la creación de 2 Bachilleratos Tecnológicos acorde a las necesidades del municipio, igualmente AMLO preocupado por la educación nos ha dicho que aquel municipio que gane apoyará con una Universidad.”

Irma Leticia González

Candidata Morena



“Gestionar con el Gobierno del Estado para que traiga más inversión en Escuelas Públicas, además, tenemos un programa que estamos desarrollando que se llama Generación de Genios, donde por medio de la vinculación extranjera vamos a llevar a irapuatenses a estudiar a otros lados y que al regresar enseñen al resto de los irapuatenses lo aprendido.”

Ricardo Castro Torres

Candidato Independiente



“Realizar vinculación con la Delegación de Educación para conocer cuántos son los chicos que están saliendo de secundaria y ver cuántos no están ingresando a la preparatoria, y de esta manera podemos ir viendo dónde se requieren preparatorias públicas, tratar de que estos jóvenes no se queden fuera.”

Arturo Contreras Amador

Candidato Nueva Alianza



“Vamos a revisar los espacios educativos, sobre todo ver el tema de la deserción escolar, apoyar a los jóvenes, aprovechar las herramientas para que en un futuro los jóvenes se hagan profesionistas, sobre todo apoyarlos con becas y en todos los sentidos con auto transporte.”

Alfonso González Salinas

Candidato PRD



“Nosotros buscaremos establecer convenios de colaboración con universidades, tanto la Universidad de Guanajuato como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, para instalar universidades públicas, destinando presupuesto municipal para en colaboración con INIFEG y recursos federales lograr contar con más instituciones educativas públicas en el municipio.”

Loreto Jacobo Hernández

Candidata PVEM

Becas, apoyo con transporte y convenios con instituciones educativas, es lo que proponen candidatos a la alcaldía de Irapuato para ampliar la cobertura para los jóvenes del municipio en los niveles medio superior y superior.De acuerdo a las estadísticas del INEGI, del censo de población de 2015 en Irapuato, 96 mil 803 jóvenes entre los 15 y 23 años, están en edad de cursar la educación media y superior, dentro de esta misma cifra, 32 mil 538 jóvenes deberían cursar el bachillerato y 64 mil 265 jóvenes la universidad.El mismo Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), reflejan que 158 mil 506 irapuatenses se encuentran en rezago educativo, representando el 43% de la población, además de que el último censo indica que un total de 22 mil 626 personas, de la población de 15 años y más, es analfabeta, representando un 6% de los ciudadanos.Este censo del INEGI reflejan que de los más de 30 mil jóvenes que deberían estudiar el bachillerato, sólo 20 mil 33 se encuentran estudiando, por lo que 12 mil 505 no asisten a la escuela para continuar con sus estudios.En el caso de la educación superior, la cifra es alarmante, pues de los más de 60 mil jóvenes irapuatenses que deberían estar estudiando, sólo 11 mil 58 continuaron sus estudios universitarios, mientras que 53 mil 207 irapuatenses, ya no pudieron continuar.De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el 59% de los estudiantes guanajuatenses de 2014 a 2017 no terminaron sus estudios, mientras que 41 de cada 100 jóvenes no concluyeron sus estudios medios y 9 de cada 10 egresados de telebachilleratos no se incorporaron a estudios superiores o universitarios.