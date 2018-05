Atiende a niños con problemas de aprendizaje

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Margarita González Puga, habló sobre la satisfacción de ser maestra de niños con problemas de aprendizaje; en septiembre de este año, cumplirá 25 años al servicio de la educación pública en este municipio.Sus estudios los realizó en la Benemérita Escuela Normal Urbana Federal Profr. J. Jesús Romero Flores en la ciudad de Morelia (BCENUF), después comenzó una maestría en “Dificultades de Aprendizaje”, en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación La Piedad (IMCED).Actualmente da clases a 50 niños con problemas de aprendizaje en la Escuela Primaria Amado Romero de esta ciudad.Siempre quiso ser maestraSu discapacidad auditiva no fue un impedimento para lograr sus sueños de convertirse en maestra, aunque su madre le dijo que estudiara Administración de Empresas.Tal vez, fue esa empatía y sensibilidad hacia la educación especial derivado de su condición, lo que la ha llevado a enseñar y compartir sus experiencias con sus alumnos.“Enseñar a leer y escribir a los niños, es como o quitar la maleza del camino y abrir un mundo de posibilidades para ellos. Sin duda alguna, ellos te dan la mejor recompensa cuando son capaces de leer una palabra por sí mismos, cuando pueden sumar y restar sus primeros números. Y sí, en Educación Especial es un doble esfuerzo con aquellos niños que van rezagados con respecto al resto de los demás.“Lo mejor de todo es cuando los niños logran aprender a pesar de la demora, y los padres de familia te dicen ‘¡mi hijo ha aprendió gracias a usted!’ o después de años te encuentras a tus ex alumnos y cuentan que son profesionistas y personas de bien… entonces me pienso que cada hora que pasamos en el aula valió la pena”, comentó.