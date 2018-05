Piden a candidatos respeto en las campañas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El encargado de despacho del Presidente Municipal en La Piedad, Nicolás Hermosillo, pidió a todos los candidatos no provocar ni difamar para conseguir el voto de la ciudadanía.El síndico Municipal, quien desde el pasado 12 de mayo asumió la responsabilidad del Gobierno Municipal como encargado del despacho, se encuentra en este momento observando que funcionen todas las áreas al cien por ciento.Se da continuidada proyectosRecordó que la atención ciudadana es muy ágil y se solucionan algunos temas, así como se da continuidad a lo que dejó pendiente el presidente municipal con licencia Juan Manuel Estrada.Como encargado del despacho de la Presidencia Municipal, Nicolás Hermosillo pidió a todos los candidatos, a quienes llamó amigos y compañeros aspirantes, para que demuestren civilidad.“La política es el arte de hacer amigos, de servir y creo que no es provocando, ni es difamando como se conseguirá el voto de la sociedad” enfatizó.“Desde la parte institucional, este gobierno municipal seremos completamente institucionales, el candidato de mi partido anda haciendo su trabajo y yo como encargado del despacho atendiendo a la ciudadanía, muy respetuoso de las ideas, de las preferencias y la situación de cada persona”, añadió.Atienden sincondicionesTambién comentó, “aquí no se condicionará a nadie, de que solamente recibirá apoyo, atención o un trámite si votan por cierto candidato, nosotros somos gobierno y estaremos trabajando en todas las áreas inclusive en el proceso de entrega recepción”.Reiteró que siguen trabajando de puertas abiertas para todo mundo, se le va a atender a todos por igual, y todos los funcionarios están las 24 horas para lo que se ofrezca.En este tenor, sostuvo que también tienen derecho a participar en la política, “y lo haremos fuera de nuestros horarios laborales con el partido pero siendo muy institucionales todo el tiempo”, comentó.