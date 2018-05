Se tapan alcantarillas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un fuerte lluvia se registró en la tarde-noche del pasado domingo en esta ciudad, no hubo afectaciones por la tormenta eléctrica, sólo algunas calles se saturaron de agua pluvial.Juan Núñez Naranjo, comandante de Protección Civil Municipal (PCM), dijo que la lluvia registrada fue de 33 centímetros cúbicos en un promedio de 20 minutos constantes, además de los fuertes truenos y relámpagos, que fue catalogado como una tormenta eléctrica.El Comandante señaló que durante y después de la lluvia registrada se dio una supervisión por laz zonas que se pueden considerar de riesgo, sin que se haya tenido algún reporte de inundaciones o encharcamientos en el municipio.Lo que si se acumuló como en todas las lluvias que se registran, fue que en las alcantarillas del drenaje pluvial que se ubican en el barrio de las Ocho Esquinas y la calle Arteaga, se vieron saturadas y taponeadas.Por lo que una vez más, Juan Núñez solicita la colaboración de la ciudadanía para no dejar las bolsas de basura en las calles, invitando a la gente que espere el camión recolector, para que los perros no las destruyan y la basura quede regada pues con las lluvias, el agua la arrastra hasta las alcantarillas.Aún no inicia la temporada pluvial y se esperan para el 2018, al menos 18 tormentas tropicales, 13 huracanes y 4 más en categoría 1, esto sólo en el área del pacífico, que es en la zona que se ubica el estado de Michoacán, para que se tomen las precauciones y evitar encharcamientos y afectaciones por las lluvias.