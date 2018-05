Elías se queda con las ganas

2018-05-15 06:00:00 | ÓSCAR JIMÉNEZ

El jugador de La Fiera no fue convocado por la Selección Mexicana para el Mundial de Rusia 2018.

Juan Carlos Osorio tampoco convocó al 'Gallito' Vázquez. Foto: Archivo.



Terminó en tragedia la travesía de Elías Hernández por subirse al barco mundialista del Tricolor

El mediocampista de los Esmeraldas del León, fue descartado por el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio para representar a México en la próxima Copa del Mundo de Rusia 2018.

A pesar de ser uno de los jugadores más regulares durante los últimos torneos de Liga Mx, Hernández no alcanzó a convencer a Osorio, y pareciera que la despedida del ‘Tri’ fue en el mes de enero, tras el juego del equipo mexicano ante Bosnia, en donde el ‘Patrullero’ aseguró que fue incómodo jugar en una posición que no era la habitual; “Me sentí un poco raro en una posición que no estoy acostumbrado a jugar (…) él (Osorio) fue quien me dijo que jugaría en esa posición”.

Según los registros de la Liga, Elías solo acumuló cuatro convocatorias durante los años de 2015 y 2016, mientras que para este último año pudo disputar la Copa Oro en donde fue factor clave con el equipo y cerrar en el amistoso contra Bosnia en el Alamodome, en donde Elías terminó por ser ‘cepillado’ del Tri.