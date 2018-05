Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El cierre de Crocs México -la planta instalada en León- fue más allá de dejar desempleadas a 750 personas que tenían hasta más de 12 años laborando en la compañía. Se trató de poner fin al que era su mayor centro de operaciones y de distribuciones en el mundo, lo que le generó un cargo por 5 millones de dólares.El pasado 8 de mayo, ofrecimos esa exclusiva, la cual en minutos se convirtió en la nota más comentada en varios portales. Sin duda nadie, incluyendo los empleados, esperaba que de un día para otro ocurriera eso.La razón del cierre como ya se ha comentado fue para “simplificar el negocio y mejorar la rentabilidad”, mencionó Andrew Rees, presidente y CEO de Crocs en un comunicado de la compañía.En León, la empresa producía hasta 25 mil pares diarios de esos suecos ortopédicos coloridos de caucho, que alguna vez llegamos a ver en los pies de famosos como Paris Hilton, Al Pacino y Ben Affleck.La nave industrial en la ciudad superaba los 35 mil metros y, aunque Crocs informó de manera oficial que tenía contratadas a más de 200 personas y subcontratadas a 500, ex empleados aseguran que la cifra era mayor a mil personas y que éstas trabajaban durante tres turnos.La idea de negocio que comenzó en 2002 en Colorado era el sustento familiar de al menos 4 mil personas en León.A partir de agosto, la planta de Los Ángeles comenzará a elaborar lo que se realizaba en la ciudad.La nave industrial ubicada en el Parque Industrial Stiva... ahora espera que una nueva empresa haga uso de ella. Crocs aún contaba con derecho de piso hasta el primer trimestre del próximo año por medio de un contrato de arrendamiento.The Home Depot, que en México cuenta con ingresos anuales de mil millones de dólares, anunció la instalación de Pincodes en 30 de sus tiendas, una nueva funcionalidad de Pinterest que facilita el descubrimiento de ideas inspiradas en lo que se ve en el mundo real.De esta forma se suman a las primeras marcas en implementar la innovadora herramienta en el País.Su objetivo es ofrecer al usuario una herramienta de inspiración que le permita llevar a cabo un proyecto de remodelación, construcción o decoración.Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México son las primeras tiendas que tendrán esta herramienta. Se espera que en julio llegue a las ciudades de Guanajuato y el Bajío.La cadena estadounidense detalló que los clientes podrán escanear estos códigos los cuales les darán acceso a ideas, perfiles y tableros curados por The Home Depot con consejos para organizar, pintar, conocer las tendencias en pintura, pisos, baños, todo para obtener inspiración para decorar su hogar con todas las tendencias.Próximamente se anunciará la inversión tripartita -española, africana y mexicana- que se instalará en León para atender a importantes armadoras automotrices.Se contempla que antes de que termine mayo, se anuncie el proyecto que involucra a Novaera España, Novaera África y Novaera León, el cual será construido en 5 hectáreas en el Parque Industrial Colinas León de Lintel, con una inversión de 20 millones de dólares, y que generará 240 empleos.La producción consistirá en calaveras y parrillas de automóviles para BMW en San Luis Potosí, Mercedes Benz y Nissan en Aguascalientes y Volkswagen en Puebla.Para terminar compartimos el siguiente texto emitido por BanBajío, la institución financiera dirigida por Carlos de la Cerda.“Ni la Compañía ni sus clientes, en ningún momento han sido afectados económicamente y el servicio de Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (‘SPEI’) con el que opera la Compañía, no ha sido ‘hackeado’”, dice el comunicado.Banbajío además aclara que como parte de los protocolos de seguridad y medidas preventivas instruidas por las autoridades, el servicio de SPEI continuará operando en un sistema de conexión alterno con el objetivo de prevenir cualquier eventualidad.