SEGURIDAD A CANDIDATOS

Luego del lamentable ataque al candidato de Morena-PT-PES a la Alcaldía de Apaseo el Alto, José Remedios Aguirre Sánchez, ya son tres aspirantes que revisan la opción de pedir seguridad para su campaña.Las autoridades estatales no quisieron adelantar de quiénes se trata (por seguridad), pero, de concretarse, serían los primeros aspirantes en Guanajuato que solicitan en esta elección protección oficial.El secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez, prevé reunirse por separado con las dirigencias de todos los partidos políticos para poner a su disposición, de nueva cuenta, seguridad policial si así lo requieren.El que pa´pronto le dio la bienvenida a Pepe Meade al terruño fue el expresidente Vicente Fox. “Bienvenido al estado que es punta de lanza en desarrollo y crecimiento económico y humano. Al Estado que refleja los ideales de futuro que tanto promueves”, escribió en sus redes sociales.Y agregó otro mensaje para darle su infaltable raspón a López Obrador: “Tomemos como ejemplo lo logrado en @guanajuato. Donde la visión de trabajo a largo plazo no permite que nos enfoquemos en el pasado ni nos distraigamos con falsos líderes. Aquí sí se sabe trabajar para generar más trabajo”.Diferente saludo le envió quien sucediera a Fox en la Gubernatura de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, senador con licencia y candidato del PAN-PRD-MC a la diputación federal distrito 04. El panista acusó al PRI y a Meade de querer comprar conciencias con el programa “Avanzar Contigo”.Cuestionó que en la propaganda que se entrega del candidato del PRI se incluya un denominado “certificado” en el que está la firma de Meade y un espacio para que firme el ciudadano, con quien se hace un compromiso de apoyo en caso de ganar la Presidencia. El “nuevo Monex”, dice Romero Hicks.Y remató en su videomensaje: “Lo conozco de años, se presenta como una persona honesta, José Antonio te solicito como mexicano que te descalifiques de este tipo de actuaciones, esperamos congruencia, si no hay congruencia “Avanzar Contigo” será tu instrumento de manipulación”.La promesa ‘estrella’ presentada en la campaña de Pepe Meade es “Avanzar Contigo”, programa que consiste en realizar una encuesta en cada uno de los hogares de México para tener un diagnóstico de las necesidades por municipio, colonia, familia y en lo individual, y focalizar mejor los apoyos sociales.En el evento en León, en Las Joyas, Meade hizo referencia a las Escuelas Vanguardias y a atraer más empresas al Parque Industrial Colinas de León, ambos proyectos impulsados por la administración barbarista en ese polígono. La Diputada federal, luego de la bilis que derramó por no obtener la candidatura al Senado, le asignaron la tarea de Coordinadora de Vinculación Municipal de la campaña.Y, lo que es la política, un “improvisado” tricolor tomó el micrófono al final del evento y terminó juntando en el templete, además de Meade y su esposa Juana Cuevas, y de los candidatos a la gubernatura y alcaldía, Gerardo Sánchez y Clemente Villalpando, a la mismísima Bárbara con su acérrima rival tricolor, Azul Ethceverry, postulada para el Senado. Una postal de simulada unidad.En la gira de Meade no se le despegaron el vicecoordinador de campaña, Eruviel Ávila (ex Gobernador del Estado de México) y el expanista irapuatense Julio Di-Bella, enlace de Redes Ciudadanas. Y, para evitar especulaciones de distanciamiento, el candidato Gerardo Sánchez la hizo hasta de su chofer.En primera fila de Las Joyas, a lado de Eruviel Ávila, estuvo el capitán de Grupo Edificasa y directivo nacional y local de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Mario Medrano, también cercano al gobierno “marquista” y a su candidato Diego Sinhué.El Observatorio Ciudadano de León (OCL), que comanda Luis Alberto Ramos, convocó ayer a representantes de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad de La Salle Bajío a un encuentro con el académico del ITESO, Alberto Bayardo, director del Observatorio Legislativo de Jalisco. El objetivo es ‘cocinar’ lo antes posible en Guanajuato un modelo similar para evaluar al Congreso.El candidato panista al distrito XXI, Miguel Ángel Salim, abrió campaña planteando también el Observatorio Legislativo. El exsíndico Eugenio Martínez recordó que la Ley Orgánica del Poder Legislativo ya marca una Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo, y el candidato le respondió que lo va a revisar pero que el objetivo es también involucrar la participación ciudadana.Ayer arrancaron las campañas a las diputaciones locales y el exportero mundialista, Adrián Chávez Ortiz, candidato al distrito V por Movimiento Ciudadano, visitó Palacio Municipal junto con otros compañeros del partido naranja, en donde saludaron al alcalde interino, Luis Ernesto Ayala Torres.El portero ídolo americanista, quien jugó también para el León, estudió la carrera de Derecho y ha tenido cargos del área deportiva la Conade, en delegaciones de Ciudad de México, y municipios.