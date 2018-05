Busca ‘construir’ alumnos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mariano Arreola Calleros, arquitecto con maestría en Diseño Arquitectónico, decidió integrarse como docente de la facultad en Arquitectura y de la maestría en Diseño Arquitectónico, donde ha vivido experiencias dentro y fuera del aula con el afán de instruir a sus estudiantes en un proceso que también es de aprendizaje para él.Mariano ha contribuido no sólo en el diseño de León, sino que ha buscado generar un impacto en su alumnado con investigaciones sobre lo que ha ocurrido a nivel histórico y de diseño urbano en la ciudad que llevan a la reflexión.“No tienes que ser arquitecto para saber que no tienes banquetas caminables, iluminación ni transporte conectado público y que las ciclovías no están conectadas como deberían. Todo eso habla de arquitectura y no llegarán otros a solucionarlo”, expresó.Fue invitado por la institución para dar clases desde que cursó la maestría, a la cual accedió gustoso, pues asegura que llega un momento en el que se tiene que retribuir con conocimientos.“Creo que mi contribución es de ver la ciudad del modo en el que se tiene que ver, sin ningún tapujo ni recelo, porque al final lo que sabemos de la ciudad es que la hacemos todos, no sólo los arquitectos”.Lo más importante y lo que más le ha dejado el ser profesor, son las enseñanzas de sus alumnos, con quienes siempre procura tener un intercambio de ideas.“Lo hago en facultad y en la escuela de diseño, tiene que haber este compartir el conocimiento para que todos salgamos un poco más retroalimentados, hay un vínculo interesante con el alumno”.También compartió que lo que se disfruta de ser profesor es lo que se deja en los estudiantes y la distinta perspectiva de los problemas que atañen a la sociedad, en este caso, en materia de arquitectura, diseño y urbanización.“La cuestión aquí es plantearles estos temas que normalmente no se tocan en la facultad, porque estos temas de ciudad se tocan en la especialidad o maestría”.Mariano Arreola Calleros da clases en la Universidad La Salle a partir del sexto semestre de la licenciatura, donde imparte talleres de dibujo arquitectónico, y en la maestría de Diseño.