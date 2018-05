Pone el corazón en su profesión

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Me acuerdo que me ponían a dibujar sobre qué quería ser de grande y a mí me gustaba ser psicóloga porque me llamaba la atención platicar con la gente y ayudarlas con sus problemas”, compartió Eugenia Morales Rivera este Día del Maestro.De jugar de pequeña a ser psicóloga, a querer ser ingeniera en sistemas y finalmente estudiar la licenciatura en Nutrición, Eugenia Morales Rivera encontró en la docencia la profesión que la llena de felicidad y plenitud.Su maestra Laura en primaria, ha sido significativa en su vida y la sigue recordando porque le exigía más en lo que hacía, invitándola así a esmerarse más en sus trabajos.“Para mí es muy importante que un profesor pueda sacar lo mejor de un alumno, no conformarse”.Cuando entró a la preparatoria, Eugenia se interesó en la ingeniería en sistemas, pero fue una nutrióloga que veía en televisión la que le sembró el interés por conocer las propiedades de los alimentos por lo que se graduó de la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos en la Ibero.Al terminar la carrera, entró a trabajar en el área de nutrición del Seguro Social, lugar en el que le surgió el gusto por la docencia.“En el seguro preparaban a técnicos dietistas y yo les daba clases de química, de dietas para enfermos; ahí fue donde me empezó a gustar la docencia, me decían que sí me entendían”.Al mismo tiempo que se adentraba a la que es ahora su pasión, le ofrecieron laboral como profesora en la universidad donde se forjó, plaza a la que aplicó y se quedó.Fue así que en el año 1994 comenzó una profesión que ha mantenido hasta la fecha.“Desde que empecé a dar clase fue una actividad apasionante, un trabajo que me llenó la vida. Sentía una gran responsabilidad de formación, no sólo una transmisión de conocimientos”.De los aspectos más motivantes de la docencia para Eugenia es la convivencia con sus alumnos, pues goza de los momentos de seriedad y agradables por la confianza que tiene con ellos, aspectos que propician al aprendizaje.“Un maestro es un guía importante en la vida y una figura que en la sociedad tiene una repercusión importante en la formación de ciudadanos”, expresó.Actualmente, Eugenia imparte clases en el área de metodología de la investigación, tanto en licenciatura como en posgrado, así como varias materias en seminarios de investigación.En este día felicita a sus colegas y les externa sus mejores deseos.“Sigamos disfrutando nuestra labor en nuestra vocación, tenemos un trabajo privilegiado además de que nos hace aprender nos hace disfrutar. Sigan dejando una huella positiva en sus alumnos”.