Confirma Márquez negociación para recuperar concesión de El Zapotillo

"Va caminando bien, no puedo adelantar más, pero va caminando bien.



Va a ser muy complicado con Sapal, pero que sí quede obviamente, para no decir Sapal, que la concesionaria sea el Estado, es decir, el gobierno, en este caso es federal, estatal.



Cuando tenga los elementos en la mano los daremos a conocer, ya va muy avanzado, es cuestión de días", sostuvo.

Sobre la posibilidad de que ela la empresa españolapara recuperar la concesión y retomar la obra del acueducto Am publicó hoy que como opción para recuperar la concesión y retomar la construcción del acueducto del Zapotillo, los gobiernos estatal y municipal contemplan ofrecer a la empresaEl alcalde Luis Ernesto Ayala Torres no confirmó los detalles de esta negociación, pero una fuente cercana al Gobierno dijo extraoficialmente a am que la