Camino a desarrollo no tiene atajos.- Peña Nieto

"Todos queremos avanzar más rápido en la generación de bienestar para las familias mexicanas, pero el camino al desarrollo —lo he dicho— no tiene atajos.



"Se requiere del trabajo y el esfuerzo de la sociedad, de la inversión de las empresas y de la capacidad del Gobierno para generar un ambiente de confianza y de estabilidad", apuntó.



"A partir de conocerles, quién es cada quién y quién, eventualmente, tiene el respaldo mayoritario para asumir esta alta responsabilidad, que es la de conducir los destinos del País, como su Presidente", mencionó Peña Nieto.



"Empresas, organizaciones civiles, profesionales, académicos, comunicadores, ciudadanos, tendrán que hacer equipo, y tener muy presente que no existen soluciones fáciles a problemas complejos. No hay nada gratis, hay que trabajar y hay que hacerlo con un buen sistema, y no esperar que todo se va a solucionar con simples palabras o promesas.



"Se requiere mucho realismo, mucha perseverancia y pragmatismo, así como liderazgos que unan, que sumen y construyan a partir de lo bueno que ya se ha conseguido y como ya lo decía antes, aquí se ha conseguido mucho, mucho bueno en los últimos años", apuntó el empresario español.

Aunque los mexicanos quieran avanzar más rápido para alcanzar el nivel de bienestar que desean, el desarrollo no tiene atajos y se requiere el esfuerzo de todos, advirtió elAdemás, insistió que es necesario generarAnte delegados regionales de BBVA Bancomer,Enseguida, apuntó que se impulsaron las reformas —entre ellas la fiscal— que aunque no fue aplaudida, recriminó, sin ella la crisis global hubiera golpeado más aLuego de escuchar aplaudir la reforma educativa al presidente delel mexiquense insistió en que no hay legislación sin intentos de revertirla.Por ello, argumentó, su Gobierno no ha dejado de implementarla y promover el nuevo modelo educativo, porque —para él— una enseñanza de calidad asegura que los menores puedan superarse.agregó que, sin dejar de reconocer que aún persisten retos importantes, como Presidente puede afirmar queAntes de que llegara el Mandatario, los banqueros estuvieron con los candidatos a la Presidencia —excepto—, por lo que el Presidente aseguró que es bueno que la sociedad conozca sus propuestas para saber quién es quién.afirmó que, tras la elección del 1 de julio, los mexicanos deberán seguir trabajando para mantener la estabilidad del País, independientemente de la ideología que tengan.