Falsas verificaciones de #Verificado2018: cómo puedes distinguirlas

Ocurrió ya en el portalpero también eny sobre todo en Facebook: notas falsas llevan el logo de Verificado 2018 para hacerlas pasar por ciertas o, aun cuando son verdaderas, se presentan como verificadas, aunque esto no haya ocurrido.El portal, por ejemplo, reportó que Verificado 2018 había confirmado que las encuestadoras Massive Caller y Buendía & Laredo habían sido contratadas por el candidato presidencial Ricardo Anaya, para mostrarlo como favorito en las elecciones.Sin embargo,sólo documentó que ambas encuestadoras habían sido contratadas por el equipo de campaña de Anaya. Sin embargo, en ninguno momento se afirma que dichos contratos incluyeran manipular los resultados de las encuestas como afirma la nota falsa. publicó que Massive Caller había celebrado cuatro contratos con Anaya Cortés, por un total de 4.6 millones de pesos. Y otro contrato con la encuestadora Buendía & Laredo por dos millones 296 mil 800 pesos.La nota con la información falsa ha alcanzada casi las cinco mil interacciones en Facebook.De acuerdo con la nota de, las encuestadoras restaron los porcentajes de intención de voto de Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade y aumentaron el porcentaje a Ricardo Anaya. Además sostuvieron que la posibilidad de que se tratara de un error honesto es de 1%. Verificado 2018 no dijo nada de esto.En Facebook han aparecido páginas con el logo de Verificado en Chiapas, Yucatán, Durango y Colima, que también son utilizados para difundir información falsa.El portaldirigido por el periodista Ricardo Alemán- publicó una imagen con el logo dede una nota periodística en donde se muestra al periodista de, Julio Hernández López, autor de la columna, al ser detenido, junto con otras cuatro personas, por su presunta participación en tres atentados en San Luis Potosí en 1975. La nota tuvo mil 128 interacciones en Facebook.A pesar de que Hernández López reconoció que a los 21 años fue detenido y encarcelado por acusaciones de participar en actos terroristas, también dijo que fue liberado una semana más tarde, tras demostrar su inocencia.La imágen no fue publicada por, nies parte de los aliados de este proyecto.La nota defue publicadadespués de que Julio Astillero promovió el hashtag #NoAlPeriodismoSicario por considerar que el tweet de Ricardo Alemán incitaba a la violencia contra el candidato López Obrador.Todas las notas que realiza Verificado 2018 se pueden encontrar directamente en el portal o en las páginas de nuestros aliados