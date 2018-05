Golpea a México otro asesinato de periodista

El periodista Juan Carlos Huerta formaba parte de la estación 620 AM La Radio que se Ve, la cual tenía un convenio de colaboración con ABC Radio, de @OEMenlinea



Vía @heraldodetabhttps://t.co/K8f5RCOFGO pic.twitter.com/mlA72iJ7ev — El Sol de México (@elsolde_mexico) May 15, 2018

ÚLTIMA HORA: Hace unos momentos asesinaron al periodista tabasqueño Juan Carlos Huerta. Es el periodista asesinado número 43 durante el gobierno de Peña Nieto. pic.twitter.com/4JtSXfbIqi — Megáfono (@Megafono_Mx) May 15, 2018

#VideoXevt #LoÚltimo El gobernador @nunezarturo confirma que el periodista Juan Carlos Huerta fue asesinado esta mañana cuando salía de su domicilio; comenta que no se trató de un robo, sino que sus asesinos llegaron directamente a matarlo pic.twitter.com/S0yD50AhuV — xevt - xhvt (@xevtfm) May 15, 2018

Asesinan al periodista Juan Carlos Huerta en Tabasco https://t.co/d2npiCWi7Z pic.twitter.com/3IGJQzCLkS — La Jornada (@lajornadaonline) May 15, 2018

El periodista Juan Carlos Huerta fue asesinado cuando salía de su casa en el municipio de Centro, en Tabasco, informó el Gobernador Arturo Núñez.Reportes de medios locales señalan que el crimen ocurrió esta mañana a las afueras del fraccionamiento Flores del Trópico, cuando sujetos que viajaban en al menos una unidad le dispararon al comunicador."Sería aventurada cualquier hipótesis, lo único que me deja claro el Secretario de Seguridad Pública, que no era un robo, parece ser que llegaron a ejecutarlo", comentó Núñez.El Mandatario estatal dijo que fueron cerrados los accesos a la ciudad, ya que fue identificado un auto en el que viajarían los atacantes."Se logró identificar un vehículo negro que fue donde atentaron contra él, ojalá se tenga éxito en capturar de inmediato a los autores materiales de este lamentabilísimo homicidio", expresó.Huerta era un periodista radiofónico que laboraba para la estación local 620 AM Sin Reservas.Medios informativos en todo el país están exigiendo justicia y un alto a las agresiones contra periodistas.