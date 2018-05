Comienza Corea del Norte a desmantelar su centro nuclear

Ambos países, en pleno proceso de deshielo de sus relaciones bilaterales, se reunirán de nuevo

Un último análisis de las imágenes por satélite tomadas sobre la base de pruebas atómicas de Corea del Norte muestra “una primeraAsí lo consideran expertos de la página especializada 38North a raíz del material obtenido el pasado día 7 de mayo, aproximadamente una semana después de que Kim Jong-un anunciara el cierre de la base donde se han llevado a cabo seis ensayos nucleares.La comparación entre las instantáneas del 20 de abril y 7 de mayo arroja diferencias sustanciales. Los analistas de 38North observaron quedurante esos 15 días, además de otras construcciones secundarias.En varias de las entradas de los túneles subterráneos han desaparecido también los raíles que los conectaban con los depósitos de residuos derivados de las excavaciones. Otros edificios permanecen intactos, incluidos el centro de control y el área administrativa, aunque no se observan vehículos ni la presencia de personal civil o militar.Estos cambios significativos muestran queLos investigadores observan también que ninguna de las entradas de los túneles aún operativos ha sido cerrada de forma permanente, algo que podría dejarse para finales de mes.Entonces, entre el 23 y el 25 de mayo, se realizará una ceremonia en la que, según anunció el Ministerio de Exteriores norcoreano. En este proceso están invitados periodistas internacionales, pero no inspectores nucleares.El cierre oficial de Punggye-ri llegará pocas semanas antes de que Kim Jong-un se reúna con el presidente estadounidense, Donald Trump, el 12 de junio en Singapur. Si bien este gesto del régimen se toma como un indicio de buena voluntad ante las negociaciones,Otros especulan simplemente con que la base quedó inutilizada tras la última y más potente prueba nuclear del pasado septiembre.La administración Trump sostiene que solamente negociará con Corea del Norte “el desmantelamiento completo, verificable e irreversible” de su programa nuclear, algo a lo que el régimen siempre se ha negado al considerarlo esencial para su supervivencia.El desmantelamiento del campo de pruebas puede mostrar el deseo de no seguir con los ensayos, peroTras el último pacto entre Corea del Norte y Estados Unidos, Pyongyang destruyó en 2007 la torre de refrigeración de la central nuclear de Yongbyon, donde se ha fabricado el plutonio para sus bombas. Cuando el acuerdo descarriló, el país tardó pocos años en modernizar la instalación y volver a activar su principal reactor nuclear.El 27 de abril Kim Jong-un se comprometió a dar pasos para lograr la desnuclearización de la península coreana durante la cumbre histórica que mantuvo con el presidente surcoreano, Moon Jae-in.este miércoles en la frontera para hacer un seguimiento y desarrollar algunos de los puntos que acordados.Entre ellos está el, abrir una oficina conjunta en la ciudad fronteriza de Kaesong (en Corea del Norte), establecer vías de cooperación económica o preparar la siguiente reunión de familias separadas por la Guerra de Corea, informa la agencia surcoreana Yonhap.