Estiman 27 bancos expuestos en hackeo

"Nos preocupa indiscutiblemente, pero no es algo que vemos como amenaza inminente. Tenemos que atender el tema y tomar las medidas conjuntas las autoridades con la ABM", sostuvo Arroyo en entrevista telefónica.



"Cuando tuvimos conocimiento de que esto estaba sucediendo tomamos medidas y estamos continuamente monitoreando para evitar cualquier tema", afirmó.



"Categóricamente, no hemos tenido ninguna vulnerabilidad. No hemos tenido necesidad de conectarnos al sistema alterno", afirmó.

que les permite conectarse al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), de acuerdo con Salvador Arroyo, consejero delegado deSegún el Banco de México, el ciberataque al sistema de pagos se realizó a tres aplicativos, uno de ellos es LGEC (Sistemas, Integración y Enlace).Sin embargo, Arroyo sostuvo que aunque el aplicativono todos los bancos tuvieron afectación.CI Banco se originó de una casa de cambio, y actualmente tiene más de 50 mil cuentas, cerca de 70 por ciento corresponden a personas físicas.Pese a que equipos de ciberseguridad que están trabajando en la falla sostienen que el ciberataque implicó transferencias en CI Banco de 30 millones de pesos, que no fueron retirados, Arroyo insistió en que el banco no ha sido objeto de ningún intento ni ha sido vulnerado en lo más mínimo.Afirmó que CI Banco no ha tenido necesidad de conectarse al sistema alterno que ofrece el Banco de México a las instituciones financieras para que continúen sus operaciones al tiempo que revisan o arreglan las fallas originadas por el ciberataque.Según su sitio electrónico, LGEC provee herramientas para el acceso a servicios ofrecidos por el Banco de México e Indeval a través de entornos gráficos fáciles de operar.Detalla que esos entornos se basan en un ambiente web, con una arquitectura modular que facilita la administración, mantenimiento e integración entre aplicaciones para optimizar el intercambio de transacciones entre las instituciones financieras.