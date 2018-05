Los dejan 'tirados' con la basura

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ciudadanos de San Francisco del Rincón denunciaron que durante el fin de semana no se recolectó la basura en varias calles.Por lo que el sábado pasado, se observaron las bolsas de desechos en las cales Ocampo esquina con Federico Medrano, Luis Rocha, varias calles del Barrio de San Antonio y en toda la zona Centro, además de los bulevares Josefa Ortiz de Domínguez y Aquiles Serdán, lo generó la molestia de varios habitantes del municipio.Pues señalaron que hasta tarde aún no se había prestado el servicio de recolección, ocasionando un mal aspecto y generando un mal olor en las zonas.Además de que luego de unas horas la basura y desechos de fábricas se regó por varios metros.“Es que es un foco de infección, porque a lo largo del día y por uno que otro motivo la basura se llega a tirar y se riega por los alrededores, entonces se ve mal, se ve sucio y huele mal, yo por eso considero que si no van a pasar por ella pues que nos avisen antes para no sacarla y que no esté la pestilencia aquí”, señaló doña Liliana.Y es que los reportes no sólo indicaron el desecho de los hogares, pues también se pudieron apreciar desechos industriales tirados en las calles.“Mire eran las 4 de la tarde cuando vi que la basura todavía estaba en donde la dejé, bueno ya ni donde la dejé porque ya estaba toda regada y además también me percaté que habían desechos de fábrica ya sin bolsa ni nada, pues esos terminaron yo creo que en toda la colonia”, mencionó doña Inés.Fallas técnicasPor su parte, el director de Servicios Municipales, Héctor Trejo, indicó que se canalizó la queja de los ciudadanos ante la falta de recolección de basura, pero que debido a cuestiones técnicas hubo un retraso en el servicio.Sin embargo, aseguró que la recolección se continuará realizando en el horario habitual a cada calle, por lo que se pidió a la ciudadanía evitar sacar la basura una vez que ya haya pasado el camión recolector.Además, invitó a la ciudadanía a limpiar las calles en la zona donde se encuentra su hogar, evitar poner las bolsas de basura en un lugar accesible a los perros para que éstos no puedan destrozarlas y evitar colocarlas en lugares donde haya alguna corriente de agua.