Usan nueva calle para estacionarse

A poco más de una semana de haber sido abierta a la circulación la nueva calle “La Acequia”, en Purísima del Rincón, ya fue tomada como estacionamiento.La vía conecta el bulevar Hermenegildo Bustos con la calle Miguel Hidalgo, a un costado de la Plaza de Acceso al municipio y de algunas instituciones educativas.Y la cual es utilizada por los lugareños como una vía rápida, aun antes de su rehabilitación, la cual comenzó a finales del año pasado.Con la intención de brindar a los purisimenses mayor seguridad y comodidad para la circulación, tanto peatonal como vehicular, la calle fue pavimentada y se habilitó para que tenga doble sentido para los vehículos, por lo que quedó prohibido el estacionamiento sobre este tramo, así dieron a conocer autoridades municipales al ser abierta.Sin embargo, vecinos del lugar denunciaron que algunos ciudadanos han hecho caso omiso al anuncio de las autoridades.Aseguraron que casi desde se apertura conductores han dejado sus vehículos por un prolongado tiempo estacionados sobre la calle.Dijeron que los primeros en evadir la regla fueron los maestros de las escuelas cercanas, quienes desde muy temprano dejan sus autos estacionados hasta la hora de salida.“He visto cuando las maestras se estacionan como si nada, y ahí lo dejan hasta la hora de salida, o por más tiempo”, dijo América.Aseguraron que al estacionarse en la calle se reduce el espacio para el paso vehicular.“Se supone que si es de doble sentido es porque cuenta con el espacio, pero la gente no entiende, yo me he tenido que esperar hasta que pasen otros carros por que no cabemos, menos cuando también esperan el paso los ciclistas”, dijo Juan.Por lo que los usuarios solicitan se tomen cartas en el asunto, para evitar que esta calle, que se supone tiene que ser una vía rápida, se convierta en un estacionamiento público tanto para los autos como para motociclistas.