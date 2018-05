Familia Markle: padre en bancarrota, hermano pistolero y sobrino que cultiva marihuana

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La boda de Meghan Markle con Enrique de Inglaterra, que se presentaba como un cuento se está convirtiendo en una comedia de enredo e incluso en ocasiones un drama. Todo ello a causa de la peculiar familia de la prometida del príncipe. Estos son los protagonistas de la historia.Thomas Markle Sr., de 73 años, es un ex director de iluminación que trabajó en Hollywood para series de televisión. Cuando conoció a Doria Ragland, la madre de la novia de Enrique de Inglaterra, ya había estado casado. Se separó de Ragland cuando Meghan tenía solo seis años. En 2016 se declaró en bancarrota y ahora vive en un suburbio de Rosarito Beach, México. Y allí ha sido fotografiado mientras miraba fotos de Enrique y Meghan en el ordenador, leyendo libros sobre Gran Bretaña y haciendo ejercicio para bajar de peso. Según TMZ fotos pactadas con un paparazi que le pagó 100.000 dólares. Al descubrirse el enredo anuló su presencia en la boda, pero ayer mismo, solo un día después de su renuncia, manifestaba al mismo medio estadounidense que sí quería acompañar a su hija hasta el altar. Aunque nada ha quedado todavía claro porque también dijo que la decisión final dependía de que los médicos que le tratan del infarto que sufrió hace una semana le dieran autorización.Thomas Jr., hijo del primer matrimonio del padre de Meghan, tiene 51 años y vive en Oregón. El año pasado fue arrestado por apuntar con un arma a la cabeza de su novia, aunque luego fue absuelto. Thomas Jr. escribió una carta abierta a Enrique para advertirle de que su matrimonio era "el error más grande en la historia de las bodas reales". En ella agregó que "Meghan claramente no es la mujer adecuada para ti: una presuntuosa superficial que se burlará de ti y de la familia real". No ha sido invitado a la boda.Una medio hermana resentida. La otra hija de Thomas es Samantha Grant, de 53 años, que vive en Florida. Ella también trabajó como modelo y actriz cuando era joven. Lleva 10 años sin hablarse con Meghan. Sufre esclerosis múltiple. Está escribiendo un libro sobre la novia de Enrique de Inglaterra, donde la acusa de trepa y de no ayudar a su padre en problemas financieros. Tampoco está invitada a la boda, pero hará de comentarista del enlace para una televisión estadounidense.Tyler Dooley, hijo de Thomas Jr, de 25 años cultiva marihuana en Oregón, donde es legal y puso en marcha una variedad llamada Sparkle Markle. Tampoco ha sido invitado a la boda.Los tíos de Meghan son más respetables. Michael Markle, 78, hermano del padre, es un diplomático jubilado y es la persona que ayudó a Meghan a dar los primeros pasos en la profesión. Por ello dijo estar sorprendido de no haber sido invitado a la boda. También está excluido el otro hermano de su padre, Fred, que es obispo, así como a Joseph Johnson, el hermano de su madre.. Doria Ragland, de 61 años, que trabaja como instructora de yoga (pasión que transmitió a su hija) y trabajadora social en residencias de ancianos, es la persona más cercana a Meghan. Es ella quien la crió. Doria ya conoce a Enrique. Esta semana será presentada a la reina y al resto de la familia real. Ella será quien acompañe a su hija al Castillo de Windsor el sábado, y quizás, después de que su padre haya renunciado quien también la lleve al altar.