Gil le gana dos batallas a Marjorie

Pese a que hace unas semanas Marjorie de Souza había metido una demanda para que Julián Gil le pudiera dar el permiso para sacar el pasaporte del hijo de ambos, este martes un juez le negó esa solicitud, por lo que la actriz no podrá viajar al extranjero con su hijo.El abogado de Gil, Rodrigo Carmona, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL que de momento el pequeño Matías no contará con el pasaporte para acompañar a su madre cuando salga de México.Entre otras cosas, Carmona señaló que si el pequeño contara con el documento, la convivencia entre padre e hijo sería aún más complicada de lo que ahora es.Aunado a esta sentencia, el abogado aseguró que también su representado ganó otro litigio, el que corresponde a las visitas los fines de semana con su hijo, las cuales reanudará a partir de agosto próximo.Luego de que hace unas semanas De Souza solicitará la suspensión de las visitas temporales entre su hijo y Gil, el abogado del argentino señaló que Marjorie buscaba suspender de manera definitiva las visitas entre el pequeño y su padre, solicitud que el juez también negó.No obstante, Julián Gil no podrá ver a su pequeño hijo fuera del centro de convivencia hasta que el juez dé un fallo definitivo.Según el abogado, tener estas dos sentencias son un paso importante para la resolución final y que este litigio se vaya resolviendo.