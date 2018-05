VIDEO Estoy hasta la m... estoy desconcertada, reclama Adela tras revuelo con millennials y Derbez

"No, ahora sí estoy hasta la m..., a ver, ahí les voy", señaló tras las críticas en su contra en redes sociales.



"Estoy muy desconcertada y muy contrariada porque yo no sé a qué hora ustedes pensaron que entre la conversación que tuvimos con Eugenio y yo, dijimos que a los millenials no habría que pagarles", señaló.



"Y tan es así que todo lo consumen en un minuto", aseguró.



"Nunca que dicho que la juventud sea igual a no cobrar, la juventud es igual a la inexperiencia", señaló.



"No se vale la soberbia".



"Otra imbécil, otra imbécil, pero le tengo que agradecer a esa niña, a La Mars, porque gracias a ella finalmente me conoce la gente luego de 32 años de trayectoria y de trabajo diario", señaló Micha para criticar a quien se hizo pasar como su mánager.

Luego de que en redes sociales se criticara unas declaraciones hechas poren una entrevista sobre los, la conductora señaló queEn una entrevista,criticaron que los jóvenes ahora lo primero que preguntan al conseguir trabajo es de cuánto es el pago. La conductora señaló que era increíble y declaro: "voy a trabajar con Eugenio Derbez, caray, aunque no me pagues".En su programadijo: "estoy harta de la gente joven".Aclaró que no sabe de dónde sacaron eso, pero sí dijo que los millenial querían recompensa inmediata.Micha dijo que antes era diferente el estilo de trabajo, y el éxito venía con el tiempo tras el trabajo.Pero que la experiencia se adquiere con los años de trabajo.Criticó que sacaran algo de contexto y que le digan groserías en redes sociales.Rechazó que intenten un boicot, pues en redes sociales se pidió no ver la nueva película de Eugenio Derbez.También aprovechó para referise a(Desde el minuto 10)