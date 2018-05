La Fiera no le saca provecho a sus joyas juveniles

2018-05-16 08:35:13 | ÓSCAR JIMÉNEZ | León, Guanajuato

De ser desechado por el León, Leonel López hoy es figura del Toluca y va por el título.

Con Toluca, López es titular y jefe del medio campo. Foto: MexSport.



Las de la Fiera son ‘joyas’, pero que pertenecen a otras coronas. Por más fatídico que parezca, los Esmeraldas del León no han podido sacarle provecho a sus valores juveniles, y los futbolístas, aún de corta edad, brillan con otros equipos.

¿Justicia o injusticia? Sólo Leonel López y la directiva de los felinos saben qué aplica para el episodio vivido hace más de un semestre, y que culminó con la separación del joven mediocampista de las filas verdes, para que luego fuera amarrado por los hoy finalistas del Clausura 2018, los Diablos Rojos del Toluca.

En el campo, Leonel López ha resultado pieza fundamental en el armado de Hernán Cristante para llegar con los Diablos a la última llave del torneo mexicano; tras su salida del León, que se confirmó el pasado diciembre, López inició con creces el Clausura 2018 con Toluca y en el torneo regular pudo disputar hasta 13 juegos con más de 780 minutos.

Lo echaron

En León, el jugador únicamente pudo sumar mayor cantidad de juego durante el Apertura 2016 (con 791 minutos) y en el Clausura 2017 (con 815 minutos) y nunca fue titular indiscutible. Posteriormente, se le señalaría de indisciplina y sería ‘cepillado’ de la institución.

“Lo de Leo es multifactorial, no solo es tener calidad, sino que a veces también hay que entrenar bien, hay que descansar, y hay muchos factores que no se están cumpliendo (...) El rendimiento de él no está siendo bueno, en los entrenamientos y tampoco en el partido”, señaló Gustavo Díaz hace unos meses.

Al término del Apertura 2017, Leonel López reportó con la Fiera, pero ya no fue tomado en cuenta, y en días posteriores sería presentado como nuevo jugador del Toluca, en donde ha cumplido con un primer torneo exitoso; “El club es tan grande que no hay ningún futbolista que pase por encima de la institución”, concluyó Díaz sobre López.

‘Explota’

Durante este Clausura 2018, Leonel López se convirtió en bastión importante de los Diablos e incluso figura como uno de los jóvenes mexicanos con mayor participación en el máximo circuito. López ha dejado entrever la importancia de esto y recientemente en una entrevista para la Liga Mx aseguró que desea seguir con el cuadro choricero.

“Me siento muy feliz de haber llegado a este gran club y mi deseo es quedarme aquí porque me abrigaron y me dieron la confianza que yo necesitaba. Pienso que es el máximo nivel que he tenido. Me gustó que es un equipo muy serio, muy grande y al ver que no estaba contemplado en León decidí buscar otra opción y fue la mejor”, dijo Leonel López.