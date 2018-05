Vecinos demandarán ante tribunal por antena de telefonía colocada sin permiso

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por la colocación de una antena de telefonía supuestamente sin permiso en la calle Panorámica, punto cercano al callejón del Temezcuitate, los vecinos de la zona procederán, a través del Jurídico del Municipio, ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para que se inicie una investigación.La mañana de este martes algunos vecinos del Callejón de Temezcuitate, mantuvieron una reunión con personal del Jurídico del Municipio para conocer el proceso legal que se está llevando a cabo para resolver el tema, en dicha reunión no estuvo presente el titular del área, Ángel Araujo Betanzos.El señorcomentó que en dicha reunión se les informó que presuntamente no existe un amparo por parte de la empresa para continuar con éstos trabajos, como anteriormente lo había argumentado Carlos Morrill Yllades, director de Desarrollo Urbano.argumentó.Los afectados han denunciado constantemente ante el Municipio, las presuntas arbitrariedades con las que está trabajando la empresa encargada de colocar dicha antena, por esta situación advirtieron que de no suspender los trabajos procederán ante otras instancias.