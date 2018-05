‘Aumento salarial es insuficiente’: Percy Espinosa

Percy Espinosa, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP), aseguró que el aumento de 7 por ciento que se acordó con la alcaldía no es suficiente; sin embargo, se logró llegar a un arreglo.

Dicho aumento salarial y a la canasta básica, ambos por el siete por ciento, no son suficientes “por los grandes incrementos que ha tenido la canasta básica y energéticos”.

En entrevista, Espinosa celebró que se haya logrado un acuerdo entre ambas partes y dijo que no existió ningún perdedor tras las negociaciones.

“Después de largas pláticas acordamos un aumento salarial que no es suficiente, sin embargo se nota que hay esfuerzo del ayuntamiento, cedieron ambas partes sin vencedores ni vencidos”, dijo.

Agregó que solo queda pendiente la revisión de condiciones laborales y aumento a la nómina de 2017 que deberá ser negociado en dos meses y el sindicato espera que el diálogo pueda continuar.

“Espero que podamos llegar a un acuerdo que no perjudique al ayuntamiento, es decir que no puedan decir que por culpa del nosotros no se llegó a realizar una obra. Podemos platicar y ajustar algunos números para salir adelante sin la intervención de autoridades o manifestaciones por las calles que solo nos desgastan a ambos”, finalizó.