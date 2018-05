Descartan telefonistas reunión con candidatos de PRI y PAN

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) rechazó reunirse con candidatos a diputados locales, federales o senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) para exponer sus peticiones.

En entrevista con AM Hidalgo, Erick Chew Ramírez, quien funge como vocero del sindicato en Pachuca, planteó encuentros con candidatos a cargos públicos sin que en estos figuren aquellos que no comulgan con la ideología del Sindicato.

“Estamos buscando el diálogo con la izquierda, no nos estamos desgastando con la derecha, de qué sirve traer a un candidato del PRI como Nuvia (Mayorga Delgado) o un panista como (Daniel) Ludlow, ni siquiera les creeríamos”, puntualizó.

No obstante, el vocero de la sección 9 del STRM indicó que solo accederían a un encuentro en caso de que dichos candidatos sean los busquen a los telefonistas.

Aunque Erick Ramírez no puntualizó una fecha de encuentro, dio a conocer que en la sección 65 de Tula; 70 de Tulancingo; 106 en Actopan; 129 de Apan y 157 en Sahagún, se llevarán a cabo los encuentros entre agremiados del sindicato y aspirantes a un cargo público.

TRABAJAREMOS CON QUIENES RESULTEN ELECTOS

El vocero del STRM, mencionó que a partir del 2 de julio trabajará con los candidatos electos con la finalidad de impulsar iniciativas de ley que beneficien a los trabajadores.

No obstante, dijo que si los representantes al cargo popular no cumplen con sus propuestas de campaña serán denunciados públicamente, tras argumentar que “legalmente no los podemos obligar, pero políticamente si los podemos denunciar”.

Lo anterior luego de que los telefonistas se reunieran con las candidatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Lidia García Anaya (aspirante a diputada federal por el distrito VI); Isabel Alfaro Morales (candidata a diputada local por el distrito IV) y Angélica García Arrieta, quien busca una senaduría.

El STRM mencionó que durante dicho encuentro se expusieron temas sobre la reforma laboral, en telecomunicaciones y seguridad social, las cuales consideran arbitrarias.

Especificó que en el caso de los telefonistas, las reformas estructurales son las que “ponen en riesgo nuestra fuente de empleo”.

PIDEN PRONUNCIAMIENTO SOBRE HUELGA

Respecto a la huelga programada para el 13 de junio en contra de la división de Teléfonos de México (Telmex), los sindicalizados pidieron que los candidatos a diputados locales, federales y senadores en Hidalgo se pronuncien sobre el tema.

Chew Ramírez exhortó a que los aspirantes a un cargo político que se enuncien respecto a la huelga que el pasado 25 de abril se postergó para la segunda semana de junio, en la que los telefonistas acusan violación de su contrato colectivo por parte de Telmex.