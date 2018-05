Destituyen a subsecretario de Protección Civil de Hidalgo

Miguel García Conde presentó su renuncia como subsecretario de Protección Civil de Hidalgo esta tarde luego de permanecer en el cargo 11 años siete meses.

Durante entrevista telefónica, detalló a AM Hidalgo que alrededor de las 12:00 horas presentó su renuncia al secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar, toda vez que le solicitaron separarse del cargo.

Narró que la petición de dejar la dependencia le fue avisada cuando estaba en una reunión de contingencia ambiental y atmosférica por el incendio del basurero en Mineral de la Reforma, ocurrido la tarde del sábado.

Al cuestionarle sobre la razón de su renuncia, puntualizó que no entrará en controversia; no obstante señaló “es un ciclo cumplido pero puedo decir que no es por tarugo ni por ratero”.