Mujer va a la cárcel por enviar 65 mil mensajes de texto a hombre

Una mujer fue arrestada en Phoenix, Arizona, después de enviarle 65 mil mensajes a un hombre con quien sólo salió una vez e irrumpir en su casa para darse un baño mientras el no estaba.

Jacqueline Claire Ades de 31 años, fue arrestada por cargos de delito mayor de amenazas e intimidación, acoso y hostigamiento, un delito menor. "Es mi alma gemela", dijo en una entrevista desde la cárcel, de acuerdo con The Daily Mail.

Ades, que envió mensajes amenazantes y racistas a la víctima, incluido uno en el que se refería a sí misma como el "nuevo Hitler", insiste en que no estaba acosando a la víctima, sino que simplemente estaba enamorada de él.

Autoridades señalaron que el hombre recibió más de 500 mensajes diarios. Entre los mensajes que esta que enviaba vez estaban "No intentes nunca dejarme. Te mataré. No quiero ser una asesina", "Espero que mueras, judío podrido y sucio" y "Oh, lo que haría con tu sangre… me gustaría bañarme en ella".

Tras ser arrestada por acoso, la víctima volvió a hacer una denuncia pues Jaqueline, se estacionaba afuera de su casa para vigilarlo.

El pasado mes de abril, luego de una llamada de emergencia, la Policía acudió a la casa del acosado y descubrió a la mujer tomando una ducha después de haberse presentado en su trabajo, haciéndose pasar por su esposa. Al momento del arresto, tenía un cuchillo de carnicero en su vehículo.