Conoce de su vida y frases inolvidables plasmadas en sus libros.

Juan Rulfo nace el 16 de mayo de 1917, escritor, guionista y fotógrafo mexicano. Su nombre completo era Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno.

La reputación de Rulfo se asienta en dos libros: El Llano en llamas, compuesto de diecisiete relatos y publicado en 1953, y la novela Pedro Páramo, de 1955.

Además de autor, Juan Rulfo era una apasionado de la montaña y la fotografía. México, su vida rural y sus costumbres eran temas habituales de sus fotografías. Susan Sontag, escritora y directora de cine estadounidense, llegó a afirmar que “Juan Rulfo es el mejor fotógrafo de América.”

“No tenía ganas de nada. Solo de vivir.”



"Sin embargo, la vida no es muy seria en sus cosas."

"El tiempo es más pesado que la más pesada carga que puede soportar el hombre."



Me haré a la idea de que te soñé –dijo-. Porque la verdad es que te conozco de vista desde hace mucho tiempo, pero me gustas más cuando te sueño. Entonces hago de ti lo que quiero. No como ahora que, como tú ves, no hemos podido hacer nada. | Un pedazo de noche



La muerte no se reparte como si fuera un bien. Nadie anda en busca de tristezas. | Pedro Páramo



Pero ¿por qué las mujeres siempre tienen una duda? ¿Reciben avisos del cielo, o qué? | Pedro Páramo



Y cada vez que respiraba suspiraba, y cada vez que pensaba, pensaba en ti… | Pedro Páramo



Nada puede durar tanto, no existe ningún recuerdo por intenso que sea que no se apague. | Pedro Páramo