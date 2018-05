El Camino de Santiago, más fácil que nunca gracias a pilgrim.es

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Dicen que es algo que hay que hacer al menos una vez en la vida, que aunque tenga orígenes religiosos, cualquiera debe ponerse manos a la obra, sacar valor, ganas y hacerlo.Personas de todo el planeta elaboran grandes caminatas desde su hogar hasta el epicentro del peregrinaje ubicado en Santiago de Compostela.Una ruta que cada uno elabora a su medida, pero que posee determinadas variantes muy conocidas por el populacho. El Camino Francés, el Camino Portugués, el Camino Invierno…que se amoldan a las necesidades y las ganas de cada uno o de cada grupo de viajeros.Hablamos de una de las tradiciones más antiguas que existen en el mundo entero. Fue el hallazgo de las reliquias del apóstol Santiago,lo que sirvió como llama con la que encender la mecha del peregrinaje. Desde entonces, cientos, por no decir miles, de personas acuden cada año a realizar un acto más que simbólico. El camino se ha convertido en un acontecimiento global que sirve para poner a prueba la resistencia de cada uno, que ayuda a la introspección y que incluso empuja a conocer a otros personas que se animan a compartir esa ruta que tantos kilómetros y tantos pasos acumula.Como no podía ser de otra forma, con la llegada de internet todo se ha facilitado sobremanera. Gracias a la conexión de la red de redes han aparecido portales como Pilgrim.es, para visitar la catedral de Santiago, sin importar desde dónde salga ni cuándo quiera hacerlo. Es la herramienta definitiva para planificarlo todo de forma sencilla, incluso para ponerse en contacto con otras personas que también quieran lanzarse a recorrer mundo.Esta web ha alcanzado una gran popularidad en los últimos tiempos debido no solo a su naturaleza y a su objetivo, sino también a los resultados que consigue. No importa que no sepas cómo planificar este viaje, ni tan siquiera lo lejos que puedas estar de ese importante enclave. Ella se encarga desin mayor preocupación que llegar a tu destino aguantando las largas jornadas de caminata.¿Qué es Pilgrim.es?, en inglés, es un portal web dedicado a la organización de rutas para realizar el Camino de Santiago. Cualquier persona, de cualquier procedencia, que tenga intención de realizar este viaje tan popular y satisfactorio, tiene la ocasión de organizarlo con suma facilidad y conocer todos los lugares de interés que le aguardan una vez comience a caminar.Se puede elegir la cantidad de peregrinos que compartirán ruta, la etapa inicial y la final, la cantidad de etapas que se quieren realizar, cuándoEn su portal, introduciendo todos estos datos puedes saber, de entrada, cuántos kilómetros diarios tendrás que hacer para poder llegar a tu destino en el tiempo que te propones.No solo eso, también es posible elegir el tipo de alojamiento que se desea aprovechar durante la ruta, el régimen en el que se alojarán los viajeros y la cantidad de noches en total. Así, puedescomo son los albergues, o decantarte por cosas más exquisitas y caras como los paradores u hoteles.Hay muchos más elementos que se pueden controlar a través de la web de pilgrim.es. Por ejemplo, el transporte de equipaje, el poder realizar un tour por la zona una vez se llegue o incluso un servicio de consigna de mochilas o de duchas para despreocuparte al poner el pie en la catedral tras tantos días de travesía.pero quizá el más interesante de todos sea la posibilidad de contactar con otras personas para compartir experiencia.En ese sentido, Pilgim ofrece la posibilidad depara organizar una ruta conjunta y compartir esta vivencia única y mágica.Como decíamos, no es necesario tener que vivir en un país más o menos cercano a España para poderLa web pilgrim.es lo pone muy fácil y brinda todas las herramientas necesarias para que solo tengas que prepararte física y mentalmente. Puede que sea un camino duro, pero la sensación es algo que merece la pena vivir.