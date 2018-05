Restan importancia a servicio de transporte

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ahora que hay puente peatonal y rutas de transporte público que realizan paradas cerca del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), no es de vital importancia el transporte y son las autoridades en México quienes debe solucionar el problema con la inconformidad de los trabajadores ya sea favor o en contra ya que el sindicato de trabajadores es Nacional no local, explicó el Secretario Académico, Ariel Álvarez Morales.“El sindicato argumenta que tienen argumentos legales para solicitar que se les siga dando el servicio, están en todo su derecho de meter esos papeles y argumentar que es una prestación que se les debe respetar, nadie se los va a impedir, pero no es un sindicato local, es nacional”, manifestó.Recalcó que el retiro del servicio se debe al bajo presupuesto que se destina a la investigación en Guanajuato, siendo de entre 10 y 8 millones anuales a los que se les descuentan servicios como el transporte gratuito.“Por más que quisiéramos ni siquiera existe la posibilidad, tenemos un autobús que en dos años ya va a ser obsoleto; dentro de nuestro presupuesto institucional no hay un rubro en el que se diga que se tiene que estar pagando el transporte”, explicó.Por tal motivo refirieron que no es factible ahora que hay un puente peatonal y autobuses como la Ruta 1 realizan paradas cerca de la institución utilizar recurso a costa de la propia investigación.“Todos los que hemos sido estudiantes pues vamos a la escuela como puedes, no es algo que uno considera que le tengan que pagar, sin embargo durante muchos años inicialmente había deficiencia en el transporte público primero porque no llegaba hasta acá y además teníamos el problema de que tenían que atravesar la carretera que implicaba un riesgo, ahora ya hay los medios”, explicó.