Ex integrantes delse quitaron la playera de este instituto político para sumarse de lleno al proyecto de Juan Manuel Estrada, aseguran que no se suman al PRI, sino a un proyecto.Durante la noche del pasado lunes, ex integrantes (porque habían renunciado a Nueva Alianza), señalaron que han visto con buenos ojos el proyecto que representa Juan Manuel Estrada y por ello se suman a éste.Dijeron que en Nueva Alianza al tratar de imponer “sus intereses” de por medio, provocaron la renuncia de su militancia,dijo la regidora Yelitza Téllez.