Candidatos escuchan a ciudadanía ¡hasta en la madrugada!

Alejandra Gutiérrez, candidata del PAN a diputada local por el Distrito III,La aspirante a legisladora se instaló ayer endesde las 10 de la mañana y durante las siguientes 24 horas.



“Lo que hoy estamos haciendo es un llamado a la ciudadanía para tener un diálogo, que conozcan a su candidata y que vengan a plantear ideas, queremos que en esta campaña haya participación y gente de acción.



“Estoy convencida que para poder enriquecer mis propuestas tengo que escuchar a la gente, durante muchos años he estado escuchando y trabajando sobre lo que la gente me platica, y esto no tiene porque hacer la diferencia”, aseguró.

Entre sus propuestas, en materia de seguridad plantea crear unOtro tema que atenderá es la legislación para evitar elAdemás, la candidata manifestó su respaldo a la propuesta de Miguel Salim, de crear



“Es una propuesta muy importante, ya se han hecho ejercicios por diferentes sectores empresariales y organizaciones civiles para estar midiendo el trabajo legislativo.



“Hoy, con el tema de la reelección es súper importante que se puedan medir y evaluar a sus legisladores para poder analizar si se puede reelegir o no, si vale la pena que una persona esté en el cargo o no”, dijo.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hasta el cierre de esta edición se informó que la candidata