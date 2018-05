Combatirá Óscar Martínez delitos con información

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

proponepara poder identificar lasLa cuestión de seguridad es algo que. Actualmente la administración se enfoca en indicadores de lo que hace la Policía, en cuestión de arrestos, pero pienso queLa principal propuesta sería crear un sistema o una base de datos para ir clasificando el tipo de delito, empezarlo a dividir por ahí y poder ir atacando, esta base de datos tendría que ser digital.que tenemos planeado crear, donde nos apoyemos de todos los estudiantes y de ahí poder crear esa base de datos digital.Primero, prevención, hay que recuperar espacios públicos; segundo,, bien pagada; tres, el uso de la tecnología.En elpero yo creo que es principalmenteHay dos factores, es factor espacios y factor localización. En factor localización,y en donde se vayan a dar. Si hay posibilidad de localizar esa colonias que están en riego de ser esas colonias donde los homicidios suban, por ahí podemos atacar y por ahí ganarles a todo el crimen organizado, básicamenteEl otro factor es el de espacios públicos,, hay una teoría que se llama teoría de las ventanas rotas, que dice que si un espacio público o cualquier otro espacio está descuidado, tiende a llamar a todas esas conductas antisociales.todos están descuidados, entonces, sino que vayan hacer otras cosas, entonces estos dos factores podemos ir atacándolos para la cuestión de homicidios.También es prevención,apoyándonos en ella para saber en dónde ocurren más robos a casa habitación. También es muy importante tener una caseta de policía y en los recorridos que he hecho,Para empezar tenemos que, para que ello estén alertas y prevenir y no esperarnos a que ya lo hayan robado y ahora sí ponernos las pilas.El robo a transeúnte, a vehículo y en transporte público va de la mano, y nos apoyaríamos de este centro tecnológico para la, y también creary que se quede registrada en esa base de datos y que ellos ya tengan registrados paraya que por lo regular son los mismos y así tenerlos checados.lo ideal sería que trabajen ocho horas, tenemos que dignificar el trabajo de la Policía; además,, sus familias estén protegidas y que sus hijos no se queden sin educación. Tengo conocidos policías que me han dicho que hasta las balas les cobran, entonces hay que dignificar y aumentar el sueldo.La Policía actual no está preparada, tenemos que invertirle a la Policía y tenemos que mandarlos a estudiar. A mí me gustaría que todos los policías estudiaran una licenciatura en Seguridad Pública, pero no podemos exigirles eso sí les estamos cobrando las balas y los chalecos que ocupan o si los tenemos trabajando 24 x 24, como podemos exigirles más si no los cuidamos.