Cruz Roja restringe suero antialacránico

“Preferentemente en el transcurso de los primeros 30 minutos posteriores a la picadura en todos los grupos de edad, evitando esperar a que el cuadro evolucione y presente manifestaciones graves para ser tratado”, subraya.



“Sí es real que se pueden ir desarrollando defensas autoinmunes conforme se reciben los estímulos, pero eso nadie puede garantizar que un picado de alacrán realmente pueda ser inmune. Cualquier picadura debe recibir atención médica”, dijo Villasana.

“No hay una medida para saber si tú eres inmune o no. Es como las reacciones alérgicas, si te vas exponiendo poco a poquito a los alérgenos tu organismo va generando anticuerpos y te protegen, pero nunca vas a saber porque los venenos de alacrán son diferentes”.



“Lo más recomendable en todos los casos es desde el primer contacto aplicar faboterápico antialacrán. Es muy bajo, muy poco probable que se genere una inmunidad, en medicina no hay todos o nadas”, indicó.



“Se les está indicando a los médicos que les pongan a los pacientes una substancia para tranquilizarlos para que no usen tanto suero antialacránico y está contraindicado”, manifestó.

Dijeron que pese a que es lo primero que debe suministrarse,La Norma Oficial Mexicana NOM-033-SSA2-2011 para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por picadura de alacrán establece que el suero antialacrán es lo primero que se debe usar.acudió al área de Urgencias de la benémerita institución y pudo corroborar que hay numerosos reportes de personas que llegan picadas por alacrán y no se les aplicó el suero antialacrán, sólo algo para quitar el dolor.Suárez justificó que hay pacientes queAdemás señaló que hay a quienes no les afecta la picadura de un alacrán.“Si el paciente no tiene datos de alacranismo no se le pondrá un medicamento que no necesita; si ya te han picado 10 veces ya tienes cierta resistencia al veneno del alacrán, la sensibilidad de la gente no es la misma”, señaló.Sobre los casos que han llegado a la Cruz Roja, Suárez dijo que en lo que va del año han aplicado aproximadamente mil 600 dosis y atendido a 850 pacientes. Pero personal de Urgencias aseguró que no hay forma de saberlo con exactitud pues actualmente tienen pocos médicos, no hay buen control y están rechazando a usuarios.Rechazan supuesta inmunidad de pacientesRespecto a la supuesta inmunidad que puede tener alguien que ha sido picado varias veces por alacranes, los médicos Octavio Villasana Delfín y Gerardo Casillas Araiza aseguraron que esto no es 100% seguro de desarrollar.El doctor Cadillas coincidió y reiteró que lo primero que se debe aplicar en cualquier caso es el suero.respaldó esta denuncia yya que, aseguró,Además, dijo tener conocimiento de que aplican medicamentos como diazepam, hidrocortisona y antihistamínicos.