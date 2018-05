Formaría Héctor López policías especializados

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

: Una mayor organización de la propia sociedad para facilitar el autocuidado, la respuesta y reacción oportuna.Dos, el tema de un cambio de orientación, en donde lay la creación de mecanismos de investigación que colaboren con las procuradurías para poder investigar y detener a los delincuentes, eso es un cambio total en el enfoque.El tercero tiene que ver con policías especializados por grupos de delitos. Todos los policías municipales serán policías de proximidad y, por lo tanto, crearemos grupos especializados que estarían integrados en el orden dnvestigar y prevenir delitos especializados por tipo de delito.que nos permitan a través de jueces, no sólo de oficiales calificadores, definir el monto de la multa, prisión preventiva o, lo más importante, mecanismos de compensación y de trabajo comunitario que realicen los delincuentes.Y el último de los elementos es que todo esto se haría trabajando a través de un sistema tecnológico, que haría más robusta nuestra capacidad de vigilancia y de reacción a través de la colocación de 2 mil nodos que tendrían cámaras y sensores, los que estarían alojados en las luminarias, que nos permitirían desde detectar disparos, niveles de ruido que generan conflictos entre vecinos, congestionamientos vehiculares, calidad del aire y también sistemas de vigilancia que nos permitan atender de manera más eficiente.Centros de Atención a Víctimas que nos permitan a nosotros trabajar, facilitar el trabajo de integración a las procuradurías. (Que serán seis y ya se tienen los lugares definidos donde se estarán construyendo)., quienes son las que verdaderamente tienen los equipamientos y los especialistas para trabajar en este tema.Lo primero, la organización de los propios colonos. Hemos logrado presentar una menor incidencia en donde los colonos se organizan y a través de las tecnologías se presenta muy rápidamente la información temprana, un vehículo sospechoso, una persona extraña, condiciones.Lo segundo, nuevamente el tema de la tecnología, 2 mil sensores en la ciudad, ahorita tengo 450 cámaras, pasar a 2 mil 500 habla de una capacidad de monitoreo muy importante.Lo tercero es el grupo especializado en atención a este tipo de delitos.Mucho el tema de trabajar con su profesionalización, su capacitación, recuperar el orgullo por la propia corporación, ése es el proyecto.Lo que ya se viene haciendo es que no se reclute únicamente gente que esté buscando un empleo, sino que se esté reclutando gente que tenga la vocación, número uno.Dos, es mejorar los niveles más que de salarios, de prestaciones, porque las prestaciones llegan a la familia, no llegan tanto a la persona.