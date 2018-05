¿MÁS BURÓCRATAS?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En un evento con jóvenes, principalmente panistas, el candidato a la gubernatura Diego Sinhué anunció que si gana las elecciones a los mejores promedios les dará becas y trabajo en el gobierno.Queda la duda de cómo le va a hacer para acomodar a tanto aspirante a burócrata, la iniciativa es muy electorera y en la práctica puede ser una estrategia arriesgada si no se toman medidas para evitar que la nómina se dispare.*** ¿QUIÉN DA MÁS?Los candidatos ya no saben cómo convencer a los jóvenes, Diego Sinhué con sus becas y empleo en el gobierno competirá con la propuesta del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador de dar apoyos a los jóvenes que ni estudian ni trabajan.No más de 35 personas son las que tendrán acceso a la sala en la que se llevará a cabo el primer debate de los candidatos a la gubernatura de Guanajuato mañana en el Instituto Estatal Electoral.Además de los cinco candidatos y dos invitados, que pueden ser desde sus cónyuges hasta sus coordinadores de campaña, los únicos que tendrán acceso al salón en el que se realizará este debate son los consejeros electorales, dos representantes del INE, nueve dirigentes de los partidos políticos y sus representantes ante el IEEG.Cada aspirante también podrá invitar a otras cinco personas, pero no estarán en el mismo lugar sino en un salón cercano en el que podrán ver el debate a través de pantallas. Si quieren llevar más porristas deberán esperar afuera, pues el acceso estará controlado.Los candidatos a la Gubernatura del Estado han tenido poco tiempo para prepararse para el encuentro organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEEG).Es verdad que aunque no han tenido muchos eventos públicos, las agendas de casi todos han estado llenas de encuentros privados con empresarios, colegios y asociaciones entre otros.El encargado de poner en jaque a los suspirantes será, sin duda, Ricardo Sheffield Padilla (abanderado de Morena), quien tiene un as bajo la manga: hablar del que considera mal trabajo de Miguel Márquez Márquez y la continuidad que de eso haría Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.Y el que sabe que le va a llover es Diego Sinhue que espera no convertirse en el “peje” guanajuatense por tanto ataque, pero de ser así entre evento y reuniones su equipo lo acompaña hasta en el coche para detallar la estrategia de debate.El tema álgido será la seguridad donde Diego tiene de dos: decir que le dice “adiós” al programa Escudo o aguantar que Sheffield, Felipe Camarena y Gerardo Sánchez se le vayan a la yugular por el fracaso de dicho proyecto.Sheffield, Camarena y Rodríguez tienen ya propuesta de seguridad con lo que sumarán puntos con sectores. Y será el momento para que el priísta Gerardo Sánchez García las dé a conocer.Y si alguien ve a la maestra Bertha Solórzano Lujano, del Panal, habrá que decirle que es importante su presentación, pues el grueso de la ciudadanía no la conoce y aunque vaya a pasar desapercibida para sus adversarios es un buen foro para informar sus propuestas.Aunque aún están a la espera de que el INE les resuelva si el candidato a la gubernatura Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y los candidatos panistas a las Alcaldías pueden hacer campañas juntos en la práctica, al menos en León, el equipo de campaña de Héctor López Santillana sí lo promueve.Durante los recorridos y eventos de campaña reparten souvenirs en apoyo a Diego Sinhué. Por lo que respecta al IEEG ya dijo que no hay problema, pero falta ver que dicen a nivel nacional.Y es que mientras Rodríguez Vallejo es candidato de la coalición Por Guanajuato al Frente (compuesta por los partidos PAN, PRD y MC), López Santillana es sólo candidato por Acción Nacional y no queda claro si esta condición es impedimento para que puedan hacer proselitismo conjunto.El gobernador Miguel Márquez Márquez y el alcalde interino de León, Luis Ernesto Ayala Torres, realizaron ayer un recorrido por la base militar recién construida en Irapuato.El General Brigadier, Carlos López Charis, comandante de la 12a. Brigada de la Policía Militar en Irapuato, fue el encargado de mostrar las instalaciones que se construyeron para ser sede de más de tres mil elementos del Ejército.