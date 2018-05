Me halaga, alegra que cuento con su apoyo.- Meade a Fox

Hoy me reuní con el expresidente @VicenteFoxQue en #CDMX. Siempre es grato y útil escuchar su punto de vista y consejo y, desde luego, me halaga y alegra saber que cuento con su apoyo para ser el próximo Presidente de la República #YoMero. pic.twitter.com/CBquAwDlkc — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) May 16, 2018



El candidato presidencial de la coaliciónse reunió esta mañana con el ex Presidente Vicente Fox.A través de su cuenta de Twitter,publicó una foto del encuentrocon el ex Mandatario panista, y presumió contar con su respaldo.Esta sería al menos el tercer encuentro de Meade con Fox, con quien se reunió previo al arranque de campaña en dos ocasiones.El ex Presidente, quien ha elogiado al ex Secretario de Hacienda, ha estado llamando activamente en sus redes sociales a no votar por Andrés Manuel López Obrador, quien lidera las preferencias electorales.