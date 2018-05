Mikel Arriola acusa a PRD y Morena de aumento en consumo de mariguana, ¿es cierto?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Lugar: Spot publicitario para campaña a la jefatura de gobiernoAutor: Mikel ArriolaEl candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, asegura en un spot que: el caso de un joven de 16 años que supuestamente fumaba mariguana y luego se pasó a otras drogas “es culpa de Morena y PRD, por querer legalizar la mota”.Sin embargo, no hay datos que prueben que hay una relación entre estos dos partidos y el aumento en el consumo de drogas.Primero, habría que decir que en efecto el consumo de mariguana ha aumentado, pero no sólo en la Ciudad de México (CDMX), sino en todo el país. La CDMX ni siquiera encabeza el ranking: se encuentra en la posición 16 de porcentaje de población consumidora de mariguana, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 realizada por la Secretaría de Salud federal.Incluso, en la Ciudad de México, entre 2008 y 2016, los jóvenes entre 12 y 17 años fueron el grupo de edad con menor aumento en el consumo de dicha sustancia, de acuerdo con la misma encuesta, pues aumentó únicamente 1.7%, mientras que en la población de 18 a 34 años el incremento fue de 68.8% y entre adultos de 34 y 65 años fue de 6.6%.La misma encuesta muestra que, entre 2008 y 2016, el consumo de mariguana en la CDMX aumentó 37.9%, en la población de todas las edades, mientras que a nivel nacional el crecimiento fue de 104.8%.Paradójicamente, en 2015, cuando Arriola era titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), esta dependencia emitió cuatro autorizaciones para el uso recreativo de la mariguana, en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dichas autorizaciones permiten a los cuatro ciudadanos sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar y consumir con fines recreativos.La reforma a la Ley General de Salud de 2016 permitió el uso medicinal del cannabis y derivados, la despenalización de la siembra de mariguana que cuente con los requisitos de regulación sanitaria, la comercialización, exportación o importación de productos industriales con una concentración máxima de 1% de THC y la eliminación de la nabilona y el cáñamo como sustancias que generan un problema grave para la salud pública.Mientras que en la Ciudad de México, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México aprobó, en enero de 2017, incluir en la Constitución local el uso medicinal y terapéutico de la mariguana. La iniciativa fue propuesta por los legisladores de Movimiento Ciudadano Alejandro Chanona Burguete y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Elvira Daniel Kabbaz Zaga. La entrada en vigor de la reforma estuvo condicionada a la aprobación de la legislación federal en la Cámara de Diputados -la cual fue aprobada en abril de 2017-. Según comentó Zamudio, dicha aprobación ha sido el único avance en materia de legislación de la mariguana en la Ciudad de México.Zamudio sostuvo que la Ciudad de México debe acatarse a la Ley Federal de Salud, aún si el uso medicinal y terapéutico de la mariguana no estuviera incluido en la Constitución local, por lo que la especificación no era necesaria. Las leyes de drogas son federales y la Ciudad no tiene facultades para hacer cambios sin que se realicen antes en el nivel federal.