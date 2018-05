Renuncia Margarita Zavala a su candidatura

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La candidata independiente Margarita Zavala anunció que"Decirle a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política", expresó en un adelanto transmitido sobre su participación enApenas ayer, Zavala evadió responder sobreque podría provocar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador."Lo que nos tenemos que plantear es qué es lo correcto, con qué nos vamos a conformar, así ha sido mi campaña, no nos conformemos con el menos malo, no votemos por nuestros miedos, no votemos por nuestras angustias, sino a partir de nuestros anhelos".El pasado 2 de mayo, al ser cuestionada acerca de la presión ejercida por empresarios para