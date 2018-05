Vecinos rescatan a perrita, su dueño la violó durante años

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los vecinos se dieron cuenta desde hace algunos meses quePero en una de esas ocasiones una de las habitantes se dio cuenta que el animal tenía una fuerte hemorragia, así que la llevó a un veterinario.Sobre el responsable se informó que es un ex convicto que vive con su padre y que ya tiene una nueva “mascota”, por lo que una organización en defensa de animales está buscando iniciar una denuncia en su contra ante la Propaem.Sin embargo, en Morelos la zoofilia no se encuentra tipificada, es decir, que no hay algún castigo por esta conducta.La, también conocida como bestialismo,. Según organizaciones protectoras de animales,