La explosión del cigarrillo electrónico fue responsable de la muerte de Tallmadge D’Elia, de 38 años, el pasado 5 de mayo en St. Petersburg, confirmó el reporte de la Oficina Forense del condado Pinellas-Pasco dado a conocer el martes.De acuerdo a un reporte de la Administración de Incendios, entre 2009 y 2016 han explotado o se han incendiado al menos 195 cigarrillos electrónicos, y aunque no se registraron decesos en ese periodo, las explosiones causaron 133 lesiones, 38 de ellas de gravedad.Los bomberos encontraron a D'Elia al interior de su casa en llamas, de acuerdo a un reporte del The Tampa Bay Times.El reporte determinó la causa del deceso como. D'Elia tambiénEl dispositivo fue fabricado por, con sede en Filipinas. Un representante de la compañía dijo a WFTS que sus dispositivos no explotan. El representante dijo que posiblemente fue un atomizador — la parte que la persona inserta en su boca — o una batería. Indicó también que han tenido problemas porque otras compañías clonan sus baterías, restándoles seguridad. La empresa quiere ver fotografías del dispositivo de D’Elia.