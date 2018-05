Ciudadanos reportan fallas de alumbrado en distintas calles

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Habitantes de San Francisco del Rincón denunciaron el mal funcionamiento en el servicio de alumbrado público; calles, colonias y comunidades del municipio fueron afectadas.Hasta hace unos días, los ciudadanos reportaron las fallas en diferentes postes de luz y lámparas Led en las callesAsí como de las coloniasMismo en la que sólo la mitad de las lámparas Led colocadas en la reciente obra funcionaban en su totalidad.Y es que en casi todos los reportes se coincidió en el hecho de que por aproximadamente 2 semanas, el servicio de alumbrado estaba fallando, ya que conforme las lámparas no llegaban a encender por las noches, sí estaban prendidas durante varias horas del día., mencionó don Édgar.Mientras que en las comunidades ya mencionadas, algunos habitantes indicaron que no contaban con el alumbrado, es decir, que las lámparas no estaban funcionando, como es el caso del bulevar El Maguey, como en San Roque de Montes.mencionó Ángel.La molestia se extendió a la zona Centro de la ciudad, en donde algunos ciudadanos señalaron el hecho de que las lámparas estaban encendidas hasta el mediodía, pero llegando la tarde-noche, no había servicio.La Dirección de Servicios Municipales señaló que no se contaba con el reporte de las fallas mencionadas, sin embargo, aclaró que el problema ya se había resuelto.Se indicó que desde el pasado fin de semana se realizó el mantenimiento y limpieza en todas las lámparas afectadas.Con este servicio se contempla que el funcionamiento sea regular en lo que se refiere a las calles de la cabecera municipal, aunque se está supervisando la situación que se presenta en las comunidades.