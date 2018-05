Ruptura de tubería provoca fuga por más de media hora

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La ruptura de la tubería de agua potable provocó una gran fuga por más de media hora, en un tramo carretero de San Francisco del Rincón.Presumen que al parecer el robo de material de SAPAL fue la causa de la avería.Alrededor de las 7:40 de la tarde del lunes, se reportó que el líquido se estaba dispersando, por lo que se solicitó la intervención de cuerpos de emergencia.El daño en la tubería se hizo evidente por la cantidad de agua que emanaba; el lugar se ubica en la carretera que conduce de El Maguey a Manuel Doblado a la altura de la comunidad San Roque de Torres, metros antes de la curva.A simple vista se podía ver una cascada de agua que alcanzaba los 3 metros de altura y que además el viento provocaba que llegara a la carretera, alcanzando el paso vehicular, situación que no ameritó que se cerrara la vialidad, ya que se permitía la visibilidad.Sin embargo, en el predio aledaño, fue en donde se concentró el líquido que se estaba derramando.se encargaron de evaluar la afectación y verificar la zona de la que provenía la fuga de agua con la intensión de dar una pronta solución.Durante varios minutos se intentó cerrar la llave de paso del agua, sin embargo, esta tarea fue imposible por la dimensión de la fuga y el líquido que ya se había acumulado.Además, se determinó que la tubería que se había afectado corresponde al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), por lo que se notificó para que pudieran atender el reporte; debido a que las maniobras inmediatas no fueron suficientes para minimizar el desperdicio.Se estima que la fuga por minuto era de 400 metros cúbicos de agua, razón por la que se requería atención.Para evitar riesgos en tanto SAPAL se hacía cargo, el personal de Protección Civil notificó al delegado de la comunidad San Roque, para que tuviera conocimiento de lo que ocurría y que no se generara una alarma innecesaria.