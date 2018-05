Se tambalea candidatura de viuda de Remedios Aguirre

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

LaLa tarde de ayer, en un mitin de“En la última reunión del comité se acordó que por seguridad y cautela política no se iba a decir nada para no exponerla. No quedó definido que era ella”, sostuvo un miebro cercano al equipo que omitió su nombre.“Cuando se le hizo esta propuesta ella no tenía la integridad moral para decir sí o no, porque estaba deshecha, yo la comprendo, porque no es fácil. Pero no estaba en sus cabales morales y psicológicos”.Otro de partido dijo: “ella no es la candidata, aunque el candidato lo haya hecho público.Entre las complicaciones también se encuentra el hecho de que por el tema de paridad de género la coalición tendría que bajar a una candidata en otro municipio para subir a un candidato y abrir el espacio a, sostuvo.El partido en el municipio se mantiene en hermetismo. Su comité y casa de campaña se mantienen cerrados a raíz del asesinado de José Remedios Aguirre el pasado viernes.“Aquí en el municipio es muy delicada la situación para el candidato y para el partido, tenemos que hacerlo con mucha cautela. Si se pone a una mujer.“Tendrían que quitar a una candidata en otro municipio para poner a uno hombre, lo que corresponde al equilibrio de género a alguien que ya está haciendo campaña”, comentó.